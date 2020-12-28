В департаменте здравоохранения Курганской области рассказали, как в каникулы будут работать поликлиники

В Курганской области поликлиники будут работать с 1 по 10 января. Об этом 28 декабря сообщила и.о. директора регионального департамента здравоохранения Елена Островских.

«В Кургане взрослые поликлиники будут с 1 по 10 января до 22 часов оказывать неотложную помощь пациентам с признаками ОРВИ, гриппа и коронавируса. Пациенты из Кургана с другими заболеваниями также смогут попасть на приём: с 3 по 6 января и с 8 по 10 января будут вести приём дежурные специалисты в обычном режиме. Вы сможете попасть к врачу, если у вас, например, гипертоническая болезнь, остеохондроз, заболевания желудочно- кишечного тракта, артрозы и другое», – уточнила глава ведомства и добавила, что такой режим работы распространяется и на режим работы поликлиники в Шадринске.

Кабинеты выписки льготных лекарственных препаратов также будут работать. Обратиться в них можно в часы работы поликлиник с 3 по 6 января и с 8 по 10 января.

Детская поликлиника в Кургане также не закрывается на каникулы – детей будут принимать дежурные специалисты. Неотложную помощь будут оказывать с 8 утра до 20 часов ежедневно. Также детей будут принимать дежурные специалисты.

Курган, Дарья Котова

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