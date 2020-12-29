Бюджет Кургана на 2021 год принят с дефицитом в четверть миллиарда

Дума Кургана в окончательном чтении приняла бюджет Кургана на 2021 год. Он традиционно будет дефицитным, но в 2022 и 2023 годах, как планируют в мэрии областной столицы, кассового разрыва уже не будет.

Доходы Кургана на 2021 год запланированы в сумме 6,458 млрд рублей, расходы предусмотрены на уровне 7,715 миллиардов. Дефицит составит 257 миллионов.

Плановый период 2022 и 2023 годов запланирован без дефицита. Прогнозируется, что в 2022 году доходная часть бюджета увеличится до 6,622 миллиардов, а в 2023 году составит 6,485 млрд рублей.

В окончательном чтении за городской бюджет депутаты думы Кургана проголосовали 28 декабря. Напомним, в 2020 году доход Кургана был утвержден в сумме 6,5 млрд рублей, расходная часть бюджета – 6,8 миллиардов.

Курган, Дарья Котова

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