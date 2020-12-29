В Курганскую область придут сильные морозы

В Курганской области в ночь с 29 на 30 декабря ожидается похолодание. Морозы продержатся до 3 января. Среднесуточная температура воздуха будет ниже нормы на 7 и более градусов.

Как сообщает Курганский центр по гидрометеорологии, 30 декабря ночью в Кургане похолодает до -28…-30 градусов. По области ночные температуры опустятся до отметки – 33.

Оперативный штаб региона накануне разместил советы для жителей области. Людей просят воздержаться от дальних поездок и прогулок, соблюдать правила безопасности. «Соблюдайте правила пожарной безопасности. Осмотрите и регулярно проверяйте проводку, печь, нагревательные приборы – важно, чтобы они были в исправном состоянии», – напоминает оперштаб Зауралья.

Единый номер вызова экстренных оперативных служб, напомним, «112».

Курган, Дарья Котова

Курган. Другие новости 29.12.20

Бюджет Кургана на 2021 год принят с дефицитом в четверть миллиарда. / В Зауралье частная компания пытается продать властям школу за миллиард, хотя она стоит дешевле. / В департаменте здравоохранения Курганской области рассказали, как в каникулы будут работать поликлиники. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»