К концу 2020 года число курганцев, заразившихся коронавирусом, превысит 12 тысяч

В Курганской области к 30 декабря выявлено 107 новых случаев COVID-19. С начала пандемии новой коронавирусной инфекцией заболели 11 тыс 992 человека.

В Кургане к 30 декабря за сутки зафиксировано 49 новых случаев. Остальные выявлены в Белозерском, Варгашинском, Катайском, Кетовском, Мишкинском, Мокроусовском, Петуховском, Половинском, Сафакулевском, Частоозерском, Шадринском районах, Макушинском муниципальном округе и Шадринске.

Ежедневно в Зауралье лабораторно подтверждается более 100 новых случаев COVID-19.

Курган, Дарья Котова

Курган. Другие новости 30.12.20

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