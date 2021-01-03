В Зауралье суточный прирост по коронавирусу остается стабильным

В Курганской области по состоянию на 3 января 2021 года выявлено 105 новых случаев коронавируса. С начала пандемии зарегистрировано 12 тыс 421 случай.

С 1 января в регионе ежедневно фиксируется чуть более 100 новых случаев. Самый большой прирост отмечался 2 января, когда в Зауралье было 108 вновь инфицированных.

На сегодняшний день в Кургане новой инфекцией заболел 51 человек. Остальные случаи выявлены в Альменевском, Варгашинском, Катайском, Кетовском, Лебяжьевском, Шадринском, Юргамышском районах, Шумихинском и Макушинском муниципальных округах, Шадринске.

Курган, Дарья Котова

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