Курганский митрополит попросил прихожан не праздновать «слишком бурно»

Митрополит Курганский и Белозерский Даниил в понедельник, 4 января, призвал верующих встречать праздники «в тихой семейной радости», поберечь себя и пожилых людей. Обращение владыки к пастве опубликовано на сайте Курганской епархии.

«Мы сейчас находимся в преддверии Рождества Христова, Святок и Крещения Господня. Наши христианские праздники отличаются от других своей тихостью, спокойствием, духовной внутренней радостью. И когда русские люди слишком бурно празднуют Новый год, мы видим, во что это выливается. Как сказал один из героев Достоевского: «Широк ты, человек, даже слишком широк, я бы сузил», – говорится в обращении митрополита Даниила.

Владыка также напомнил прихожанам, что в праздничные дни, а также во время холодов чаще обычного происходят трагедии, связанные с пожарами. «Нужно себя держать в определённых рамках, особенно сейчас, когда наступили холодные дни, когда включено много отопительных приборов, когда перекаливаются печи… С начала года в области на пожарах, к сожалению, уже погибли люди, и сколько еще жизней может унести наше неуёмное новогоднее веселье. Будем помнить о детях и пожилых людях, которые живут рядом с нами, и часто не могут самостоятельно покинуть дома и квартиры во время возгорания. За них мы несём особую ответственность! Дорогие мои, давайте встретим день Рождения Бога с чистым сердцем, в ясном уме, телесном здравии и тихой семейной радости!", – резюмировал глава Курганской епархии.

Стоит отметить, что из-за высокой пожарной опасности с призывом к зауральцам сегодня обратился оперштаб Курганской области. В сообщении отмечалось, что с начала года уже есть погибшие и пострадавшие. А причиной трагедий чаще всего становятся неисправное отопление и неосторожность при курении.

По данным управления МЧС Курганской области, за первые четыре дня 2021 года в регионе произошло 35 пожаров, что в 2,7 раз больше, чем за аналогичный период 2020 года. На трех пожарах 3 и 4 января погибло 5 человек.

Курган, Дарья Котова

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