В Кургане на улице нашли труп мужчины

В Кургане в пятницу, 8 января, мужчина умер прямо на улице. Его труп был обнаружен в 08:30 часов на улице Орлова.

Источники «Нового Дня» сообщают, что мужчине стало плохо. Он упал без сознания. Очевидцы вызвали скорую помощь, но прибывшим медикам осталось лишь констатировать смерть. До приезда следователей рядом с телом находились сотрудники УМВД по Курганской области.

В региональном Следкоме «Новому Дню» сообщили, что ведется проверка. «Следственными органами по факту смерти проводится доследственная проверка, в рамках которой устанавливаются обстоятельства гибели человека. В ходе осмотра места происшествия признаков насильственной смерти не обнаружено», – прокомментировали в СУ СКР по Курганской области. Возраст мужчины силовики пока не уточняют.

Курган, Дарья Котова

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