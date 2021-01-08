Заявление ГИБДД: на Зауралье надвигается снегопад

В Курганской области в субботу, 9 января, ожидаются снегопад, метель и усиление ветра. В УГИБДД по Курганской области обратились к водителям и пешеходам с просьбой соблюдать максимальную осторожность.

«Возможно осложнение дорожных условий в регионе. Сотрудники Госавтоинспекции Зауралья напоминают, что в период непогоды нужно быть особо осторожными, находясь в дорожной среде. Водителей призывают строго соблюдать скоростной режим, дистанцию между транспортными средствами, избегать резких маневров при перестроении и торможении, а также выполнять предписания дорожных знаков. Особое внимание водителям следует обращать на движение по эстакадам, мостам и путепроводам, поскольку именно в этих местах наиболее вероятно возникновение гололеда. Автовладельцам, чувствующим себя неуверенно за рулем, лучше всего остаться дома и переждать непогоду», – заявили в автоинспекции региона.

По данным курганского Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 9 января в Кургане температура ночью ожидается на уровне -18… -20 градусов, осадки в виде снега. На территории Курганской области ночью будет – 22 градуса, также ожидается снегопад.

Курган, Дарья Котова

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