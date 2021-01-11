Курганским медикам закупили новые автомобили для обслуживания ковидных пациентов

Несколько медучреждений Курганской области получили семь новых автомобилей LADA, чтобы доставлять медицинских работников к пациентам, которым требуется неотложная помощь, развозить бесплатные лекарства от COVID-19, а также перевозить тесты для исследований в лаборатории.

Как сообщили 11 января в пресс-службе губернатора, ключи от новых автомобилей уже получили главные врачи поликлиник Кургана №1 и №2, Курганской детской поликлиники, Кетовской и Варгашинской районных больниц, Шадринской поликлиники и Шадринской детской больницы.

Средства на покупку нового транспорта, а это 4,7 млн рублей, регион получил в рамках программы модернизации учреждений здравоохранения первичного звена. По просьбе регионального правительства в связи с пандемией поставка автомобилей была ускорена, на нее направили средства из резервного фонда Правительства РФ. В 2021 году Курганская область получит еще 71 машину для оказания неотложной помощи.

В Курганской области ежедневно новой коронавирусной инфекцией заболевают более 100 человек. С начала пандемии выявлено 13 тыс 166 случаев COVID-19.

Курган, Дарья Котова

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