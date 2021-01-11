Авиакомпания «ЮТэйр» массово отменяет рейсы из Кургана и перекраивает расписание

Авиакомпания «ЮТэйр» с 11 января 2021 года отменила все московские рейсы из Кургана. А с 1 февраля авиаторы сокращают сетку полетов и меняют расписание по маршруту Курган-Москва-Курган.

Как сообщается на официальном сайте аэропорта Курган, ежедневный рейс АК «ЮТэйр» № 265 (Москва-Курган) не будет выполняться с 11 по 31 января включительно. Соответственно, борт не будет вылетать и из Кургана – с 12 января по 1 февраля.

Напомним, авиакомпания «ЮТэйр» летает из Кургана в московский аэропорт Внуково ежедневно. При этом авиаторы периодически отменяют часть запланированных рейсов.

С 1 февраля по 26 марта «ЮТэйр» сократит свое расписание и начнет обслуживать лишь четыре курганских рейса в неделю. Из Москвы самолеты в областную столицу Зауралья будут летать в понедельник, четверг, пятницу и воскресенье. Обратный рейс (№266 Курган-Москва) со 2 февраля по 27 марта будет выполняться в понедельник, вторник, пятницу и субботу. Время вылетов не изменится: из Москвы борт вылетает поздно вечером, из Кургана – рано утром.

Ранее инсайдеры «Нового Дня» уточняли, что «ЮТэйр» сокращает рейсы из Кургана из-за снижения пассажирооборота. Ситуация усложнилась не только из-за пандемии коронавируса, но и из-за того, что АК «ЮТэйр» перестала быть монополистом: с конца 2020 года по маршруту Москва-Курган-Москва начала летать авиакомпания «Победа». Цены на билеты у лоукостера заметно ниже, чем у «ЮТэйр».

Курган, Дарья Котова

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