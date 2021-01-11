В Курганской области вакцину «Спутник V» получили более 1400 человек

Жителей Курганской области призывают привиться от коронавируса. Регион уже получил 2 тыс 842 дозы вакцины «Спутник V». Ожидаются новые поступления.

По данным оперативного штаба Зауралья, на 11 января 2021 года прививки от коронавируса поставили 1422 жителя Курганской области. Весь цикл вакцинации завершили 377 человек. Еще 1045 курганцев привиты на первом этапе, а через 21 день после первой прививки им предстоит поставить вторую.

«Я призываю всех желающих записываться на прививку по телефону 122. Всем записавшимся сообщат дату вакцинации телефонным звонком или по СМС. Это ваш шанс получить иммунитет от коронавируса, не переболев им, не заразив своих родных и близких», – прокомментировала главный внештатный эпидемиолог Курганской области Оксана Сагайдак.

Специалист напомнила, что вакцинироваться теперь могут не только медики и учителя, но и все желающие. Массовая вакцинация от коронавируса началась в регионе в новогодние каникулы.

С начала пандемии в Курганской области коронавирусом заболели 13 тыс 267 человек. Это данные, которые привел оперштаб Зауралья 11 января.

Курган, Дарья Котова

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