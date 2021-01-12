В Курганской области из-за лютых морозов могут отменить учебу в школах

В Курганской области в ближайшие дни ожидаются сильные морозы. По данным курганского Центра по гидрометеорологии, к 13 января ночные температуры опустятся до отметки -33 градуса, к 14 января похолодает до -35 градусов.

В мэрии Кургана 12 января сообщили, что городской департамент социальной политики разработал документ, который определяет работу школ в период похолодания.

Так, в безветренную погоду при температуре -27 градусов школьные занятия отменяются для учеников 1 и 2 классов. При температуре -29 градусов дома остаются все младшеклассники. Это ученики 1-4 классов. В -30 не учатся классы с 1 по 7-ой, а при похолодании до -32 градусов школы закрываются для учеников с 1 по 9 классы. При морозе -34 градуса занятия отменяются абсолютно для всех.

В городской администрации уточняют, что оперативная информация об отмене занятий в школах Кургана будет публиковаться на официальном сайте мэрии, а также дублироваться в социальных сетях.

Курган, Дарья Котова

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