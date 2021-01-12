В Курганской области заболеваемость Covid-19 после новогодних каникул не изменилась

В Курганской области по состоянию на 12 января лабораторно подтверждено 105 новых случаев коронавируса. Общее число инфицированных увеличилось до 13 тыс 372.

Как сообщает оперативный штаб региона, в Кургане Covid-19 за сутки подтвердился у 41 человека. Остальные случаи выявлены в Катайском, Сафакулевском, Целинном, Частоозерском, Шадринском, Щучанском, Юргамышском районах, Шумихинском и Макушинском муниципальных округах и Шадринске.

Во время новогодних каникул уровень заболеваемости в регионе практически не изменился. И если под конец 2020 года в Зауралье ежедневно фиксировали 105-110 новых случаев коронавируса, то с начала 2021 года цифры по суточному приросту принципиально не изменились.

Как сообщал «Новый День», в новогодние каникулы в Курганской области началась массовая вакцинация от коронавируса. Регион уже получил 2 тыс 842 дозы вакцины «Спутник V». Ожидаются новые поступления. Прививки от коронавируса поставили 1422 жителя Курганской области. Весь цикл вакцинации завершили 377 человек. Еще 1045 курганцев привиты на первом этапе, а через 21 день после первой прививки им предстоит поставить вторую.

Курган, Дарья Котова

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