В Зауралье в морозы произошло ЧП в котельной, пострадал кочегар

В Притобольном районе Курганской области ночью 13 января произошло ЧП в котельной села Межборное. Как уточняют в районной администрации, около 2 часов ночи произошла разгерметизация котла, установленного несколько лет назад. Оператор котельной получил травмы.

По данным «Нового Дня», кочегар ночью с ожогами лица был доставлен в больницу. Из-за внештатной ситуации без отопления остались несколько соцобъектов.

«Причины происшедшего устанавливаются, проводится проверка. Учебный процесс в МКОУ «Межборная ООШ» переведен на дистанционный формат. Администрацией Притобольного района прорабатывается вопрос по восстановлению системы отопления МКОУ «Межборная ООШ» и Межборный сельский дом культуры, теплоснабжение жилых домов осуществляется в штатном режиме», – сообщили в администрации Притобольного района.

В Курганской области 13-14 января сильно похолодало. Температура воздуха понизилась до -32...-35 градусов.

Курган, Притобольный район, Дарья Котова

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