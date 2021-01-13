В Кургане юноша залез на строительный кран ради красивого снимка и сорвался вниз

В Кургане утром 13 января произошла трагедия: 18-летний юноша сорвался с большой высоты. Он хотел сделать красивое фото, для чего забрался по строительному крану на уровень 18-ого этажа.

Подробности происшествия сообщаются 13 января в паблике правительства Курганской области в социальной сети «ВКонтакте». «Подросток сорвался с высоты и упал вниз на площадку башни крана на уровне 5-го этажа. После падения с такой высоты пострадавший, получив тяжелейшие травмы, был жив и в сознании. Перед оперативно прибывшими спасателями встала экстремальная по сложности задача – максимально быстро снять с высоты и передать в руки медиков пострадавшего. Ограниченное пространство на опасной высоте, скользко-обледенелые элементы металлических конструкций, пронизывающий холод на ветру – в этих условиях предстояло как можно быстрее оказать травмированному подростку первую помощь и передать в руки бригады реаниматологов», – сообщается в паблике.

Спасателям в 30-ти градусный мороз пришлось использовать альпинистское снаряжение. Они быстро добрались до юноши, укутали его одеялом, наложили шины и осторожно спустили вниз с помощью троллея. Внизу пострадавшего уже встречала бригада реаниматологов.

В правительстве Курганской области назвали имена спасателей, которым сегодня пришлось бороться за жизнь молодого человека. «Грамотные действия спасателей ГКУ «Служба спасения и защиты населения в чрезвычайных ситуациях Курганской области» Григория Назарова, Александра Гаврилова, Николая Менщикова и водителя Николая Кузьмина позволили в кратчайшие сроки вызволить пострадавшего», – уточняется в сообщении.

Курган, Дарья Котова

Курган. Другие новости 13.01.21

В Зауралье в морозы произошло ЧП в котельной, пострадал кочегар. / В Кургане из-за холодов частично отменили занятия в школах. / Жители Курганской области стали реже жаловаться чиновникам на проблемы. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»