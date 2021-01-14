В Курганской области из-за сорокаградусных морозов вновь отменили занятия в школах

В Курганской области в четверг, 14 января, ученики с 1-ого по 7-ой классы вновь освобождены от учебы из-за сильных морозов. Сегодня ночью был зафиксирован пик похолодания: в регионе температура воздуха опустилась до отметки – 40 градусов.

Все оперативные службы призывают курганцев соблюдать максимальную осторожность, отказаться от поездок, следить за отопительными приборами.

Оперативный штаб региона сообщает, что в ближайшие два дня морозы сохранятся. В пятницу, 15 января, в некоторых районах Зауралья возможна метель. По данным курганского Центра по гидрометеорологии, по области 15 января ожидаются морозы до – 30 градусов. Порывы ветра могут достигать 14 метров в секунду.

Курган, Дарья Котова

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