В Курганской области изменился суточный прирост по коронавирусу

В Курганской области по состоянию на 14 января зафиксировано 114 новых случаев коронавирусной инфекции. Это сама большая цифра, если оценивать статистику с 1 января 2021 года. До сегодняшнего дня больше всего новых случаев COVID-19 было выявлено 6 января, тогда за сутки инфицировались 110 человек.

Как сообщает 14 января оперативный штаб Курганской области, в Кургане коронавирус подтвердился у 41 человека. Остальные случаи выявлены в Белозерском, Варгашинском, Звериноголовском, Каргапольском, Кетовском, Куртамышском, Мишкинском, Мокроусовском, Петуховском, Половинском, Притобольном, Щучанском, Юргамышском районах, Макушинском муниципальном округе и Шадринске.

С начала пандемии коронавирусом в регионе заразились 13 тыс 592 человека.

Курган, Дарья Котова

Курган. Другие новости 14.01.21

В Курганской области из-за сорокаградусных морозов вновь отменили занятия в школах. / Свердловская область по экономике в три раза отстает от Челябинской. / В Кургане спасатели спасли юношу, который залез на строительный кран ради красивого снимка и сорвался вниз. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»