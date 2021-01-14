В Зауралье решился вопрос строительства новой школы: старая рассыпается

В селе Боровлянка Курганской области (Притобольный район) снесут школу, официально признанную аварийной. Вопрос строительства другого учебного заведения уже решен. О новом здании губернатора Вадима Шумкова просили педагоги и родители школьников.

Новую школу в селе Боровлянка по решению Шумкова начнут строить в 2021 году. Она рассчитана почти на 100 учеников, в проекте также предусмотрены места для дошкольников. Как уточнил 14 января директор департамента образования и науки Курганской области Андрей Кочеров, подготовительные работы велись весь 2020 год.

«Шла кропотливая работа по подбору проекта, земельного участка под новое здание. Сейчас проект находится в стадии утверждения. По сути, мы планируем строить школу-детский сад. Число мест будет зависеть от проекта, который пройдет экспертизу. Ориентировочно мы рассчитываем здание на 60 школьных и 20 дошкольных мест с пищеблоком и спортзалом. Участок в 7,29 га под новую школу уже поставлен на кадастровый учет. Строительство рассчитано на два года», – уточнил Кочеров.

По его оценке, на строительство новой школы потребуется порядка 100 млн рублей. «В 2021 году на проведение работ по «привязке» проекта к строительной площадке и начало строительства в бюджете предусмотрено 50 млн рублей. Это областные средства», – подчеркнул глава профильного департамента.

Для сельских жителей старая школа много лет была проблемой. Здание 1985 года постройки находится в аварийном состоянии и не подлежит ремонту. Ситуация усугубилась из-за бесконечных протечек: начала выкрашиваться кирпичная кладка на третьем этаже. Школьников временно перевели в здании Боровлянского детского сада.

Курган, Дарья Котова

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