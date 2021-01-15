Курганский губернатор Шумков анонсировал отмену дистанта для школьников

В Курганской области с 18 января отменяется дистант в школах региона. Об этом в пятницу, 15 января, в своем аккаунте в Инстаграм написал губернатор Вадим Шумков.

«Морозы немного отпускают. Решением штаба с 18 января отменяется дистанционное обучение в школах Курганской области», – написал сегодня Шумков.

Как сообщал «Новый День», с декабря 2020 года в Кургане и Шадринске к очному обучению вернулись младшеклассники (ученики 1-4 классов) и старшеклассники (ученики 9-11 классов). На дистанционном обучении сейчас остаются ученики 5-8 классов. В остальных муниципалитетах области дети с 1 по 11 класс учатся очно.

Напомним, 13 и 14 января из-за сорокаградусных морозов школьные занятия для всех учеников с 1 по 7 классы были отменены.

Курган, Дарья Котова

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