В Курган прибыл советник президента Сбербанка, чтобы представить губернатору новых топов

Курган (Новый День, Дарья Котова) –В Курган в пятницу, 15 января, на встречу с губернатором Вадимом Шумковым приехал легендарный уральский банкир Владимир Черкашин, который 20 лет возглавлял Уральский банк Сбербанк, а ныне является советником президента банка. Глава региона обсудил с представителями Сбербанка, или, как его теперь правильно называть, «Сбером», направления сотрудничества.

Как уточнили в пресс-службе курганского губернатора, Владимир Черкашин представил Шумкову новых топ-менеджеров банка: председателя Уральского банка ПАО «Сбербанк» Дмитрия Суховеркова и управляющего Курганским отделением банка Станислава Зольникова. После чего стороны перешли к обсуждению банковских продуктов, которые будут полезны региону.

«Для нас есть два наиболее интересных направления – это программы для централизации бухгалтерского учёта и программы, которые помогут нам повысить эффективность учреждений здравоохранения. У нас большие планы по модернизации медицины. Будем строить два новых объекта, ремонтировать больницы и поликлиники, оснащать их современным оборудованием. Важно, чтобы все медицинские объекты были встроены в существующую цифровую систему, пользовались едиными базами данных, чтобы там были внедрены принципы информатизации», – озвучил позицию Шумков.

Также стороны обсудили, какие предложения банка могут быть полезны для кургнцев в рамках проекта «Курганская область зовет». Напомним, речь идет о льготном предоставлении земельных участков тем, кто готов переехать в Зауралье и построить здесь дом, либо развивать фермерское хозяйство.

Владимир Черкашин, который с 2000 года был главой уральского филиала Сбербанка, заверил губернатора, что финансово-кредитная организация продолжит тесное сотрудничество с регионом.

«Правительство Курганской области и Сбербанк совместно реализуют ряд значимых проектов – как в сфере финансов, так и нефинансовых сервисов, которые предлагают компании нашей экосистемы. Сегодня мы обсудили наше действующее партнёрство и новые программы развития Зауралья, в которых примет участие банк. Будем расширять имеющийся позитивный опыт взаимодействия с Курганской областью, в том числе, в части внедрения школьной цифровой платформы, новых медицинских технологий, лизинговых сделках, социальных программах», – резюмировал банкир.

Курган. Другие новости 15.01.21

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