В Зауралье из-за коронавируса скорректировали список традиционных купелей

В Курганской области из-за коронавируса сократится число купелей, подготовленных для купания в Крещение. Искупаться в проруби смогут жители 16-ти территорий Зауралья.

Как сообщает 18 января оперативный штаб региона, в Кургане три проруби будут оборудованы на Голубых озёрах. В Далматовском районе, где расположен монастырь, открыты пять купелей: озеро Могильное в селе Вознесенское, «Верхний пруд» в селе Уксянское, источник преподобного Далмата Исетского в городе Далматово, на реке Суварыш в селе Широковское и на реке Исеть в селе Красноисетское. На территории Белозерского района, где расположен Чемеевский мужской монастырь, будут открыты для купания три купели. Одна – в районном центре на реке Тобол, две – в селе Чимеево на Святом источнике.

В Шадринском районе искупаться в крещенской купели можно будет в деревне Крестовское на реке Мостовка, в селе Глубокое на озере Глубокое и в селе Канаши на реке Канаш. В самом городе Шадринске купель организуют на реке Исеть.

Место расположение остальных купелей, как и время их работы, определено. Их список можно посмотреть здесь. Купелей не будет только в Мокроусовском, Петуховском, Сафакулевском, Варгашинском, Щучанском районах.

К жителям области, которые планируют крещенские купания, обратилась главный внештатный эпидемиолог Курганской области Оксана Сагайдак. Она призывает курганцев быть осторожными и напоминает о том, что необходимо соблюдать правила профилактики новой коронавирусной инфекции.

«Вирус COVID-19 устойчив к морозу, поэтому тем, кто принял решение окунуться в Крещение в прорубь, не стоит ослаблять бдительность. Как правило, в местах для купания собирается большое количество людей, поэтому нужно обязательно соблюдать социальную дистанцию», – отметила г-жа Сагайдак.

Она также призывает воздержаться от купаний всех, кто недавно перенес коронавирус или другое инфекционное заболевание, в том числе ОРВИ, грипп, а также пневмонию, страдает хроническими воспалительными и бронхолегочными заболеваниями – отитами, гайморитами, бронхитами. Также не рекомендуется купаться тем, кто поставил вакцину от коронавируса.

«Погружение в ледяную воду, особенно если вы в течение года не закалялись и решили искупаться в проруби в первый раз или делаете это только раз в год на Крещение, – огромный стресс для организма, его иммунной системы. Это опасно рецидивом заболевания, которое вы недавно перенесли, обострением хронических болезней», – обратилась к жителям области медик.

Курган, Дарья Котова

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