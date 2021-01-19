В Курганской области снижается заболеваемость коронавирусом

В Курганской области по состоянию на 19 января зафиксировано 107 новых случаев коронавируса. Наблюдается небольшой спад уровня заболеваемости, если сравнивать с серединой января, когда за сутки выявляли 110-116 вновь заболевших.

Как сообщает оперативный штаб региона, в Кургане COVID-19 за сутки выявлен у 43 человек. Остальные случаи подтверждены в 14-ти территориях Курганской области: в Каргапольском, Катайском, Кетовском, Куртамышском, Лебяжьевском, Мокроусовском, Целинном, Частоозерском, Шадринском, Щучанском, Юргамышском районах, Макушинском и Шумихинском муниципальных округах и г. Шадринске.

Общее число инфицированных с начала пандемии увеличилось до 14 тыс 147 человек, число летальных исходов из-за коронавируса – 202.

Курган, Дарья Котова

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