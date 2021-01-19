В Зауралье возвращаются сильные морозы

В Курганской области к концу недели прогнозируется очередное похолодание. Как сообщает Курганский центр по гидрометеорологии, температура воздуха начнет снижаться с 21 января.

По данным ведомства, с 21 января ночные температуры на территории Зауралья ожидаются на уровне -20…-25 градусов. В пятницу, 22 января, похолодает до -27 градусов. К 23 января ожидаются уже тридцатиградусные морозы.

Как сообщал «Новый День», 2021 год начался в Зауралье с сильных морозов. Среднесуточная температура воздуха была ниже нормы на 7 и более градусов. А к середине месяца – 14 и 15 января, в регионе температура воздуха опускалась до отметки – 40 градусов.

Курган, Дарья Котова

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