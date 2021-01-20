В Кургане в ДТП пострадала 8-месячная девочка: в аварии виновата мама ребенка

В Кургане женщина-водитель 1989 года рождения устроила ДТП на ул.С.Юлаева. В ее машине находилась 8-месячная дочь.

Как сообщает ГИБДД Курганской области, авария произошла 19 января. Мать с ребенком на иномарке Chevrolet ехали по ул.С.Юлаева со стороны ул. Карбышева. «Во время движения водитель не выдержала безопасную дистанцию и допустила столкновение с автомобилем Hyundai под управлением водителя 1986 года рождения. В результате происшествия несовершеннолетний пассажир, девочка 2020 года рождения, получила телесные повреждения. Ей назначено амбулаторное лечение», – сообщают автоинспекторы.

Девочка, пострадавшая в ДТП, находилась в детском кресле и была пристегнута.

Курган, Дарья Котова

Курган. Другие новости 19.01.21

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