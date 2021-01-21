Будет хуже: синоптики изменили прогноз для Зауралья

В Курганской области в ближайшие дни похолодает до -35 градусов. Как сообщает Курганский центр по гидрометеорологии, пик похолодания придется на 23 января.

По данным Центра по гидрометеорологии, температура воздуха начнет понижаться в четверг, 21 января. В пятницу ночная температура достигнет отметки -25…-30. Местами по области будет -35 градусов. В субботу, 23 января, похолодает до -30…-35 градусов. А вот к концу месяца ожидаются температурные «качели»: к 26 января потеплеет до ноля градусов.

О похолодании синоптики предупреждали заранее. Ожидалось, что с 22 января похолодает до -27 градусов. Как сообщал «Новый День», в январе среднесуточная температура воздуха в регионе была ниже нормы на 7 и более градусов. Самые лютые морозы зауральцы пережили в середине месяца, когда в некоторых территориях области температура опускалась до отметки -40 градусов.

Курган, Дарья Котова

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