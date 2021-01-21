Штраф 50 тысяч: оперштаб Курганской области напомнил о запрете массовых мероприятий

В Курганской области, где введен «коронавирусный» режим повышенной готовности, по-прежнему действуют ограничения для граждан. Оперативный штаб региона в четверг, 21 января, структурировал и напомнил, за какие действия зауральцев могут оштрафовать.

На территории области до особого распоряжения запрещено проведение спортивных, зрелищных, публичных и массовых мероприятий. Дети не могут появляться в общественных местах без сопровождения взрослых (исключением является следование подростков до 18 лет к месту учебы, работы, в больницу и обратно). Все точки общепита в Зауралье работают строго до 23 часов, но этот запрет не распространяется на обслуживание «в формате магазина», то есть на вынос.

Неизменным остается требование носить маску в местах массового пребывания людей, в магазинах, в общественном транспорте, лифте.

«Нарушителей могут привлечь к административной ответственности за невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности по ст. 20.6.1 КоАП РФ – это предупреждение либо штраф в размере от 1 до 50 тысяч рублей. За нарушение порядка организации либо проведения публичного мероприятия согласно ст. 20.2 КоАП РФ гражданам грозит штраф от 10 до 300 тысяч рублей, либо обязательные работы на срок до 200 часов, либо административный арест до 30 суток», – напоминают в оперативном штабе региона.

В Курганской области с начала пандемии коронавирусом заболели 14 тыс 353 человека, летальных исходов от коронавируса более 200.

Курган, Дарья Котова

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