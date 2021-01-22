В Зауралье мужчина на работе попал в конвейер: ему оторвало руку, кости лица переломаны

В Курганской области возбуждено уголовное дело по факту тяжелой травмы на производстве. Пострадал 45-летний мужчина, работающий на дробильно-сортировочной фабрике.
Как сообщает СУ СКР по Курганской области, дело по ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда) возбуждено в Катайском районе. Трагедия произошла на производстве еще в конце декабря.
«45-летний работник, находясь в помещении дробильно-сортировочной фабрики, осуществлял ремонт лепестковой системы соединения электромотора с редуктором привода конвейера. Пришедшим в движение конвейером мужчина был зажат между звеньями, вследствие чего получил травматическую ампутацию руки, открытый перелом костей лица и ребер, квалифицирующиеся как тяжкий вред здоровью», – уточнили в региональном Следклме.
В данный момент следователи устанавливают ответственных лиц, которые допустили производственную травму.
Курган, Дарья Котова
Курган. Другие новости 21.01.21
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