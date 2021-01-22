В Курганскую область для массовой вакцинации скоро поступит большая партия «Спутник V»

Более 13 тысяч доз вакцины «Спутник V» ждут в Курганской области до конца января. Прививку от коронавируса смогут поставить все желающие.

Как уточнили в оперативном штабе региона, следующая поставка вакцины ожидается в феврале. Главный внештатный эпидемиолог Оксана Сагайдак напомнила, что запись на вакцинацию открыта. Записаться на прививку можно не только по телефону 122 и телефонам поликлиник по месту жительства, но и воспользоваться порталом Госуслуг.

«С начала 2021 года, в новогодние каникулы, мы ведем запись всех желающих, не зависимо от рода занятий и возраста. Жители Курганской области активно используют эту возможность. Поступили заявки от 5718 человек», – отметила Оксана Сагайдак.

С начала пандемии в Курганской области коронавирусом заболели более 14,4 тысяч человек.

Курган, Дарья Котова

Курган. Другие новости 22.01.21

В Зауралье мужчина на работе попал в конвейер: ему оторвало руку, кости лица переломаны. / Штраф 50 тысяч: оперштаб Курганской области напомнил о запрете массовых мероприятий. / Будет хуже: синоптики изменили прогноз для Зауралья. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»