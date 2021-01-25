Курганский губернатор Шумков затронул в соцсетях очень чувствительную тему

Губернатор Курганской области Вадим Шумков в понедельник, 25 января, объявил голосование на тему: нужен ли в Кургане приют для бездомных животных. Высказать мнение по очень чувствительному вопросу курганцы могут непосредственно в аккаунте Шумкова.

Губернатор уточнил, что с инициативой построить приют для животных обращаются курганцы. «При этом нередко находятся противники с аргументами, что людьми заниматься надо. Безусловно, надо. Повестка в нашей области за последние десятилетия вообще многомерна: заниматься нужно всем и сразу. Зачастую не имея в достаточном количестве финансов, времени, желающих не предлагать, а работать», – написал Шумков.

Отметим, что у самого губернатора Курганской области есть собака. И в свой пост Шумков, видимо, вложил и личные эмоции «собачника».

«В нашем обществе, к сожалению, нормальные традиции отношения к животным пока сложились не до конца. Убить или искалечить беззащитного щенка или котенка нередко не считалось даже проступком. Но это не только вопрос простой гуманности – тот, кто поможет животному, скорее всего, при необходимости спасет и человека», – отметил Вадим Шумков.

Голосование – быть приюту в Кургане или нет, продлится в аккаунте Шумкова в Инстаграм сутки.

Как сообщал «Новый День», изменившийся закон теперь не позволяет отлавливать и уничтожать бездомных животных. На уровне регионального закона муниципалитеты области могут быть наделены полномочиями по созданию приютов для животных.

Курган, Дарья Котова

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