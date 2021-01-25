В Курганской области уже несколько дней фиксируется спад по Covid-19

В Курганской области к 25 января выявлено 98 новых случаев коронавирусной инфекции. Спад по уровню заболеваемости фиксируется ежедневно с 20 января: число вновь заболевших не превышает 100 человек.
Как сообщает оперативный штаб региона, в Кургане инфицировались 42 человека. Остальные случаи выявлены в Альменевском, Варгашинском, Далматовском, Звериноголовском, Каргапольском, Кетовском, Лебяжьевском, Целинном, Шадринском, Юргамышском районах и Шадринске.
Общее число инфицированных с начала пандемии уже превысило 14,7 тыс человек.
Курган, Дарья Котова
Курган. Другие новости 25.01.21
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