Ремонт трассы в Зауралье, ямы на которой не латали 20 лет, закончится в этом году

Еще 30 километров трассы Шадринск-Ялуторовск дорожники отремонтируют в 2021 году. Об этом во вторник, 26 января, заявила директор департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ Курганской области Ирина Саблукова.

Глава профильного ведомства уточнила, что подрядчики вернутся к ремонту автодороги с наступлением плюсовой температуры.

Автодорогу с суточным трафиком порядка 2,5 тыс автомобилей не ремонтировали более 20 лет. В 2020 году трассу, побившую антирекорд, начали приводить в порядок по поручению курганского губернатора Вадима Шумкова. Под ремонт в общей сложности попали 60 км дороги. Работы идут сразу на двух участках трассы – со стороны Юлдусского кольца и на 57 км между селом Мехонское и деревней Спицына. Работы ведутся в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Курган, Дарья Котова

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