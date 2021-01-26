В Курганской области приведут в норму более 45% региональных дорог

Власти Курганской области к 2024 году планируют привести в нормативное состояние более 45% региональных дорог. Как уточнила директор департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ Курганской области Ирина Саблукова, эту задачу регион намерен решать с помощью нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

В Зауралье до запуска нацпроекта только 30,9% дорог находились в нормативном состоянии. Беспрецедентное дорожное строительство началось в регионе с 2019 года. Только в 2020 году до нормы довели 205 км автодорог.

В 2021 году дорожная кампания продолжится. Акцент будет сделан на ремонте межмуниципальных и региональных автомобильных дорог, где наиболее высокая интенсивность движения и нагрузка грузового транспорта.

«В 2021 году на средства нацпроекта в Курганской области запланировано отремонтировать 300 километров дорог регионального и межмуниципального значения в 14 районах. Ещё порядка 50 километров дорог планируется отремонтировать на средства дорожного фонда. В целом на дорожную кампанию 2021 года будет выделено порядка 7 млрд рублей», – резюмировала Ирина Саблукова.

Курган, Дарья Котова

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