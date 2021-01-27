В Курганской области стабилизировалась ситуация с коронавирусом

В Курганской области к 27 января выявлено 98 новых случаев коронавируса. Общее число инфицированных с начала пандемии увеличилось до 14 тыс 950 человек.

Как сообщает оперативный штаб региона, в Кургане за сутки заболели 32 человека. Остальные случаи выявлены в Белозерском, Звериноголовском, Каргапольском, Кетовском, Половинском, Притобольном, Целинном, Шадринском, Щучанском районах и Шадринске.

Уже несколько дней в регионе ежедневно фиксируются менее 100 новых случаев. Спад по уровню заболеваемости фиксируется с 20 января.

Накануне Центр управления Курганской области (ЦУР), через который проходит модерация большинства жалоб и предложений жителей области, заявил о том, что зауральцев стала меньше волновать тема коронавируса. Об этом ЦУР рассказал на своей странице во «ВКонтакте».

«В ноябре 2020 года ЦУР зафиксировал более 1000 сигналов жителей Курганской области, узконаправленно связанных с Covid-19. Почти все вопросы касались качества оказания медицинской помощи. Коронавирус тогда занимал 40% от общего потока всех обращений зауральцев. В декабре наметилась тенденция на сокращение «Covid-жалоб». И вот итоги за январь: в системы мониторинга от жителей Курганской области поступило менее 100 обращений на тему коронавируса. Это 6% от общего числа зафиксированных сообщений», – сообщается в посте ЦУР Курганской области.

Курган, Дарья Котова

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