Курганская область готовится к «цифровой прокачке»

Внедрение цифровых технологий в различных отраслях и госуправлении обсуждают правительство Курганской области и АНО «Цифровая экономика» (Москва). Стороны подписали соглашение о сотрудничестве.

Как сообщает в среду, 27 января, пресс-служба курганского губернатора, «Цифровая экономика» предлагает более 200 проектов с готовыми решениями по улучшения качества жизни, повышению эффективности органов власти и работы бизнеса.

Одно из конкретных мероприятий, предусмотренных в рамках соглашения, называется «Цифровая прокачка региона» – это мозговой штурм экспертов. В ходе живого обсуждения выявляют приоритетные задачи региона. Пути решения находят с помощью различных онлайн-сервисов и платформ, которые можно будет запустить для государства и граждан. По итогам обсуждения определяются лучшие инструменты и делается заказ на их разработку.

А некоторые цифровые решения уже используются в Курганской области. К примеру, в 2020 году внедрена платформа для сотрудников скорой медицинской помощи, с помощью которой ускорилась обработка вызовов.

Губернатор Вадим Шумков отметил, что регион делает акцент на развитии и внедрении цифровых технологий. «Перед областью стоят задачи значительного обновления практически во всех сферах деятельности. Этого можно добиться, только внедряя современные решения», – отметил глава региона.

Цифровая трансформация в регионах должна пройти в короткие сроки, но без потери качества. Такую задачу перед региональными властями поставили в правительстве РФ.

«Важно помнить, что министерства и региональные органы власти цифровую трансформацию должны начинать с себя, относиться со всей серьезностью к этим вопросам, с учетом того, что они внедряют изменения в отраслях по всей стране», – отметил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

Напомним, по поручению президента РФ Владимира Путина в прошлом году во всех регионах России заработали руководители цифровой трансформации (РТЦ). Основными направлениями их работы стали цифровизация госуслуг и контрольно-надзорной деятельности, развитие платформы обратной связи и Центров управления регионами. По итогам 2020 года на федеральном уровне был подготовлен рейтинг цифровой трансформации ведомств, который стал причиной увольнения десяти руководителей.

В частности, в список тех, кто получил меньше всего баллов, вошли Росмолодежь, Росморречфлот, Росархив, Минприроды РФ и другие. Наиболее эффективными были признаны 18 ведомств, среди которых Роскомнадзор, Ростехнадзор, Минпромторг РФ, Роспатент, Минсельхоз, ФНС, МЧС РФ.

В апреле этого года будет рассчитан индекс цифровой зрелости регионов по итогам первого квартала, который станет еще одной проверкой работы РЦТ в регионах.

Курган, Дарья Котова

Курган. Другие новости 27.01.21

В Курганской области стабилизировалась ситуация с коронавирусом. / В Курганской области приведут в норму более 45% региональных дорог. / Ремонт трассы в Зауралье, ямы на которой не латали 20 лет, закончится в этом году. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»