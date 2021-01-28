В Курганской области за сутки выявлено 95 случаев Covid-19

В Курганской области к 28 января лабораторно подтверждено 95 новых случаев коронавируса. Тенденция на снижение уровня заболеваемости продолжается.

По данным оперативного штаба региона, в Кургане 30 вновь инфицированных. Остальные случаи выявлены еще в 18 территориях Курганской области: в Варгашинском, Далматовском, Каргапольском, Катайском, Кетовском, Куртамышском, Мишкинском, Мокроусовском, Петуховском, Половинском, Целинном, Шадринском, Шатровском, Щучанском, Юргамышском районах, Макушинском и Шумихинском муниципальных округах и г. Шадринске.

Общее число инфицированных с начала пандемии превысило 15 тыс человек.

Курган, Дарья Котова

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