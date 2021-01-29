Особый коронавирусный режим в Курганской области продлен до 11 февраля

Оперативный штаб Курганской области принял решение об очередном продлении режима повышенной готовности. «Коронавирусные» ограничения будут действовать до 11 февраля.

По данным оперштаба по недопущению распространения коронавируса, на самоизоляции до 11 февраля рекомендовано оставаться лицам старше 65 лет. «Напомним, есть несколько исключений – пожилые люди могут выходить в больницу, на работу, в ближайший магазин, выгуливать животных», – напоминают в оперштабе.

При этом по решению санитарных врачей в регионе сняты некоторые ограничения. С сегодняшнего дня, с 29 января, снимается ограничение на работу предприятий общепита с 23 часов до 6 часов утра, однако по-прежнему под запретом танцевальные площадки и дискотеки. А с 1 февраля возобновить работу в офлайн-режиме могут учреждения дополнительного образования: музыкальные, спортивные и художественные школы.

С начала пандемии в Курганской области коронавирусом заболели более 15 тысяч человек. Режим повышенной готовности был введен в регионе в конце марта 2020 года.

Курган, Дарья Котова

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