Полиция Курганской области отреагировала по призывы «приходи на митинг»

УМВД Курганской области, с учетом не прекращающихся призывов к участию в несанкционированных акциях 31 января, выступило с заявлением. Силовики отмечают, что просьбы прийти на митинг распространяются в социальных сетях. При этом и за призывы, и за участие в подобных акциях предусмотрена ответственность.

«Полицией предпринимаются все необходимые меры для обеспечения правопорядка. Организаторы и участники несанкционированной акции, прошедшей 23 января, привлечены к административной ответственности в соответствии с действующим законодательством. За нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования в соответствии со статьей 20.2 КоАП РФ, предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере от 10 до 20 тысяч рублей или обязательные работы на срок до 40 часов. При повторном совершении гражданами административного правонарушения санкция статьи предусматривает штраф в размере до 300 тысяч рублей либо административный арест до 30 суток», – такая информация размещена на сайте УМВД по Курганской области 29 января.

Проведение массовых мероприятий в Курганской области запрещено из-за действия режима повышенной готовности, введенного из-за эпидемии коронавируса в марте 2020 года.

Курган, Дарья Котова

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