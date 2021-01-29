В Зауралье мужчина случайно застрелил своего отца из ружья

СУ СКР по Курганской области завершило расследование семейной трагедии, которая произошла в городе Щучье. 33-летний мужчина случайно застрелил отца у него дома.

Уголовное дело возбуждено по ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). По данным следствия, в конце ноября 2020 года обвиняемый находился в доме у родителей. И мужчина был пьян.

«Взял охотничье ружье и, находясь в сенях дома, развлекаясь, совершил несколько выстрелов в стену. Данными выстрелами был травмирован отец стрелявшего, находящийся за стеной в одной из комнат дома. Мужчина скончался на месте происшествия от полученного огнестрельного ранения груди и живота», – уточняют в региональном Следкоме.

Курган, Щучье, Дарья Котова

Курган, Щучье. Другие новости 29.01.21

Полиция Курганской области отреагировала по призывы «приходи на митинг». / Особый коронавирусный режим в Курганской области продлен до 11 февраля. / В Курганской области за сутки выявлено 95 случаев Covid-19. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»