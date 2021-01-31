Несанкционированный митинг в Кургане собрал порядка 40 человек

В Кургане завершился несанкционированный митинг, организованный сторонниками Алексея Навального. По сравнению с 23 января, когда состоялось первое подобное мероприятие, число участников снизилось в несколько раз. Большинство людей просто стояли в разных углах площади, а кто-то и через дорогу, наблюдали. Вообще, сложилось впечатление, что очень много зевак и любопытных.

В качестве участников на площадь в Кургане пришли не более 50 человек. При этом было очевидно, что в этот раз гораздо больше блогеров, журналистов. В оцеплении на площади перед кинотеатром «Россия», как и в прошлую субботу, находились множество полицейских, казаков, позднее прибыл и ОМОН, который так и остался без дела – их помощь не понадобилась.

Что касается самих прибывших на площадь: было много молодых людей, как и ожидалось. Также в течение всего мероприятия активность проявляли две пожилые женщины, которые подходили то к одному, то к другому полицейскому и громко ругались на них. При этом полицейские стоически держались и вежливо отвечали на вопросы женщин. Одна из женщин сообщила, что она присутствует на массовом мероприятии, но не участвует в нём.

С молодыми людьми на протяжении всего мероприятия общались сотрудники полиции, рекомендуя покинуть место несанкционированного сбора. При этом некоторых юных участников всё-таки забирали в отделения полиции, правда, тоже очень спокойно. Так, несколько молодых людей поехали на легковых машинах полиции в сопровождении сотрудников.

Несколько раз полиция через громкоговоритель предупреждала собравшихся о том, что мероприятие не согласовано. А также предлагала разойтись и предупреждала об ответственности.

Около половины первого участники предприняли попытку пойти шествием. Однако в этот момент оцепление площади моментально перекрыло дорогу шагающим в сторону Володарского, около кофейни их развернули. Возглавила шествие женщина с ёршиком, которая под улыбки молодых участников начала скандировать известную оскорбительную кричалку про президента, а также кричала «Свободу Навальному». Женщину оперативно выцепили из окружения и проводили в транспорт полиции. Также из толпы забрали ещё нескольких участников. Пока полиция не даёт официальных данных, как много было доставлено людей в отделения. По личным ощущениям, их было немного. Скорее всего, на них составят административные протоколы по участию в незаконных акциях.

После несостоявшегося шествия участники начали расходиться. Полицейские продолжили беседы с теми, кто выглядел очень молодо и мог оказаться несовершеннолетним. Спрашивали, знают ли родители о том, что сегодня дети оказались на площади и просили предъявить документы.

В Шадринске митинг вовсе не состоялся – на улицы никто не вышел. Напомним, в Шадринске сегодня проходят гонки на мотоциклах на стадионе «Торпедо», и сторонники Навального рассчитывали провести своё шествия там же, рядом со стадионом. Штаб оппозиционера анонсировал проведение акции протеста в этом городе как крупной, такой же, как в минувшую субботу состоялась в Кургане. Однако этого не случилось.

Информация будет обновляться.

Курган, Наталья Ефремова

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