«Единая Россия» определила для Курганской области куратора на выборах в Госдуму

Курировать предвыборные кампании в УрФО будет депутат Госдумы, руководитель Уральского межрегионального координационного совета «Единой России», депутат Госдумы Иван Квитка. Об этом 1 февраля сообщается на официальном сайте «ЕР».

Имена уполномоченных были названы на президиуме Госсовета «ЕР». В списке кураторов – 45 человек. Единороссы уточняют, что в зоне ответственности уполномоченных – не только выборы в Госдуму. «Они будут курировать выборы законодательных собраний регионов, парламентов региональных столиц и органов местного самоуправления. Эти люди будут отвечать за общие результаты сентябрьской кампании и за подготовку к ним», – пояснил заместитель секретаря Генсовета «Единой России» Сергей Перминов.

Задача кураторов – оценивать выборную стратегию регионов, нивелировать возможные внутриэлитные конфликты на региональном уровне, выявлять лидеров общественного мнения, работать с протестной повесткой, отслеживать «чистоту» кампаний, следить за соблюдением выборного законодательства.

Депутат Госдумы Иван Квитка, который будет отвечать за выборы в УрФО, родился в Свердловской области, жил и учился в ХМАО, высшее образование получил в Тюмени, где в дальнейшем и начал свою политическую карьеру. Впервые стал депутатом Госдумы в 2007 году.

Курган, Дарья Котова

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