В Зауралье ищут водителя, который сбил ребенка и скрылся с места ДТП

ГИБДД Курганской области просит откликнуться свидетелей ДТП, в котором пострадал восьмилетний ребенок.

Как сообщают автоинспекторы, 29 января в городе Щучье на ул. Кирова около 16 часов неустановленный водитель сбил школьника, который переходил дорогу в неустановленном месте. «После совершения ДТП водитель скрылся с места происшествия в неизвестном направлении. В результате происшествия школьник получили телесные повреждения и госпитализирован в больницу», – уточнили в ГИБДД.

Всех, кто располагает хоть какой-то информацией, инспекторы просят связаться с ГИБДД.

Курган, Щучье, Дарья Котова

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