Силовики прокомментировали арест главы курганского управления Росреестра

СУ СКР по Курганской области 1 февраля официально подтвердил, что глава курганского Росреестра Олег Молчанов задержан в рамках уголовного дела. Ему вменяют ст.160 УК РФ (растрата, совершенная лицом с использованием своего служебного положения).

Делом Молчанова следователи занимаются совместно с УФСБ по Курганской области. «По данным следствия, в период 2016 – 2019 годов обвиняемый, используя свое служебное положение, организовал премирование определенного круга подчиненных ему сотрудников, которые в последующем обналичивали фиксированные суммы и передавали руководству для использования по указанию Молчанова, в целях, не связанных со служебной деятельностью управления, в крупном размере», – раскрыли фабулу дела в Следкоме.

Обыски в рамках уголовного дела прошли в офисе Росреестра и дома у Молчанова. Сейчас подозреваемый заключен под стражу.

Следствие устанавливает круг сотрудников, у которых отбирались премии. «Кроме того, проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление иных возможных эпизодов преступной деятельности чиновника. Расследование уголовного дела продолжается», – резюмировали в СУ СКР по Курганской области.

Курган, Дарья Котова

Курган. Другие новости 01.02.21

В Зауралье ищут водителя, который сбил ребенка и скрылся с места ДТП. / «Единая Россия» определила для Курганской области куратора на выборах в Госдуму. / В Курганскую область поступила большая партия вакцины «Спутник V». Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»