В Кургане от коронавируса скончался соратник первого губернатора Зауралья

В Кургане на 72-ом году жизни скончался экс-заместитель губернатора Курганской области Александр Бухтояров. Пик его политической карьеры пришелся на период, когда губернатором региона был Богомолов.

Несколько наших осведомленных источников подтверждают, что Александр Бухтояров заразился коронавирусом. И справиться с болезнью он не смог.Пока нет данных, где и когда пройдет церемония прощания с экс-чиновником.

Александр Бухтояров родился 26 ноября 1949 года. Трудовую деятельность в Курганской области начал в 70-ых годах, работал слесарем. В 1997 году Бухтояров стал заместителем губернатора Богомолова.

Как сообщал «Новый День», почти все соратники экс-губернатора Олега Богомолова становились фигурантами уголовных дел. Александр Бухтояров также стал героем одной истории: ему приписывали снегоход, который он мог получить в подарок от частной компании. Бухтояров свою вину не признал и настаивал, что его оклеветали.

Курган, Дарья Котова

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