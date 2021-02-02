В Курганской области продолжает снижаться уровень заболеваемости

В Курганской области на 2 февраля выявлено 92 новых случая коронавируса. Уже несколько дней подряд уровень заболеваемости незначительно, но снижается. Общее число инфицированных с начала пандемии увеличилось до 15 тыс 515 человек.

Как сообщает оперативный штаб региона, треть вновь заболевших – жители Кургана. В областной столице коронавирус подтвердился у 33 человек. Остальные случаи выявлены в Варгашинском, Кетовском, Куртамышском, Лебяжьевском, Мокроусовском, Сафакулевском, Целинном, Частоозерском, Шадринском районах, Макушинском и Шумихинском муниципальных округах и Шадринске.

Как сообщал «Новый День», особый коронавирусный режим в Зауралье по решению оперативного штаба был продлен до 11 февраля.

Курган, Дарья Котова

Курган. Другие новости 02.02.21

В Кургане от коронавируса скончался соратник первого губернатора Зауралья. / Силовики прокомментировали арест главы курганского управления Росреестра. / В Зауралье ищут водителя, который сбил ребенка и скрылся с места ДТП. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»