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Среда, 3 февраля 2021, 11:38 мск

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Прокуратура обязала мэрию Кургана выделить полиции рабочие места

Прокуратура Кургана через суд обязала городскую мэрию выделить помещения для работы участковых полиции. По данным надзорного ведомства, проблему пришлось решать в поселке Заозерный.

Как сообщает 3 февраля прокуратура Кургана, во время проверки выяснилось, что в данной территории расположены 23 административных участка, которые обслуживают участковые уполномоченные полиции ОП № 4 УМВД России по Кургану.

«Однако ряд участковых уполномоченных не обеспечены помещениями для работы, со стороны администрации Кургана должных мер не принимается», – уточняют в ведомстве. Чтобы городская администрация все-таки нашла помещение, прокуратуре пришлось обращаться в суд, где требования истца были удовлетворены.

Курган, Дарья Котова

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