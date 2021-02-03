В Зауралье мужчина пытался украсть из магазина 10 плиток шоколада и напал на охранника

В поселке Рябково (Курган) был задержан 40-летний мужчина, совершивший налет на продуктовый магазин. Как сообщает 3 февраля УМВД Курганской области, мужчина был пьян.

В магазине злоумышленника интересовал шоколад, мужчина похитил с прилавка сразу 10 плиток. «При попытке вынести их из магазина, он был остановлен сотрудником охранной организации. Во время разбирательства злоумышленник достал газовый баллончик и брызнул в лицо охранника. Однако скрыться с похищенным ему не удалось – на помощь травмированному мужчине пришли посетители магазина», – сообщают в региональном УМВД.

Уже позднее выяснилось, что задержанный – рецидивист, он был неоднократно судим. Сейчас он в очередной раз стал фигурантом уголовного дела, возбужденного по ст. 162 УК РФ «Разбой».

Курган, Дарья Котова

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