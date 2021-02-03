В Курганской области изменилась карта распространения коронавируса

В Курганской области к 3 февраля выявлено 95 новых случаев коронавирусной инфекции.

В Кургане за сутки плюс 34 вновь инфицированных. Также Covid-19 был зафиксирован в 21-ой территории: в Белозерском, Варгашинском, Далматовском, Звериноголовском, Каргапольском, Катайском, Кетовском, Куртамышском, Лебяжьевском, Мишкинском, Мокроусовском, Половинском, Притобольном, Сафакулевском, Частоозерском, Шадринском, Шатровском, Юргамышском районах, Макушинском и Шумихинском муниципальных округах и Шадринске. По данным оперштаба Зауралья за 2 февраля, коронавирус был выявлен лишь в 13-ти муниципалитетах.

С начала пандемии коронавирусом в Курганской области заболели 15 тыс 610 человек.

Курган, Дарья Котова

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