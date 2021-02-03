В Кургане коммунальщики на месяц закроют оживленную улицу

В Кургане улица К. Мяготина из-за работ ресурсоснабжающей компании «Водный союз» закрывается на месяц. Автодорога перекрывается с завтрашнего дня, с 4 февраля, а восстановится движение только вечером 3 марта.

Как уточнили в «Водном союзе», на ул. К.Мяготина будут проводиться работы на самотечном коллекторе. Для чего потребуется закрыть участок дороги от дома № 98а до дома № 102.

«Таким образом, начиная с 09-00 часов 4 февраля движение всех видов автотранспорта на данном отрезке дороги будет запрещено. Просим водителей заранее планировать свой маршрут», – обратились к жителям областной столицы в компании «Водный союз».

Курган, Дарья Котова

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