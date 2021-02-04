Курганский губернатор Шумков сообщил, когда в регион придет вакцина «Спутник V»

Губернатор Курганской области Вадим Шумковсообщил, что в феврале регион получит очередную партию вакцины от коронавируса. Ожидается поступление боле 20 тыс доз. Об этом Шумков написал в своем аккаунте в Инстаграм.

«На штабе обсудили, как идёт вакцинация. В приоритете у нас граждане старше 60 лет. Решили, что не менее 40 % из новой партии (она составляет 10 800 доз) отдадим именно нашим бабушкам и дедушкам. Чтобы мы могли снять ограничения, которые сейчас для них действуют, и чтобы они спокойно посещали торговые центры, предприятия сферы услуг, виделись с внуками и детьми», – уточнил глава региона.

Как сообщал «Новый День», в последний день января в Курганскую область было доставлено почти 11 тыс доз вакцины «Спутник V». К тому моменту в очередь на вакцинацию встали 5,7 тыс человек. Как ранее рассказывала главный внештатный эпидемиолог Оксана Сагайдак, в регионе вакцинацию от коронавируса уже прошли 4 тысячи 342 человека.

Курган, Дарья Котова

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