Оперативный штаб региона озвучил суточные данные по заболевшим коронавирусом

К 4 февраля в Курганской области коронавирус лабораторно подтвердился у 96 человек (95 по состоянию за минувший день). Общее число инфицированных с начала пандемии составляет уже 15 тыс 706.

Курган по-прежнему остается антилидером по уровню заболеваемости. Covid-19 подтвердился за сутки у 35 жителей областной столицы. Остальные случаи зафиксированы в Альменевском, Звериноголовском, Кетовском, Мокроусовском, Петуховском, Половинском, Притобольном, Сафакулевском, Шадринском, Шатровском районах, Макушинском и Шумихинском муниципальных округах и Шадринске.

Сейчас в регионе проходит вакцинация от коронавируса. В конце января область получила почти 11 тыс доз вакцины. В феврале ожидается поступление еще одной крупной партии вакцины «Спутник V».

Курган, Дарья Котова

Курган. Другие новости 04.02.21

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